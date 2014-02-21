Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
21 февр. 2014, 22:30 МСК
21.02.2014, 22:30 МСК
пятница
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
66
0
Горецка
Леон Горецка
81
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
88
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Салаи
Адам Салаи
Майнц
мин
0
Кариус
Лорис Кариус
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Белл
Штефан Белл
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Мюллер
Николай Мюллер
87
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
75
0
Гайс
Йоханнес Гайс
90
0
Оказаки
Синджи Оказаки
74
Запасные
0
Крешич
Дарио Крешич
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
0
Зимлинг
Ники Зимлинг
0
Малли
Юнус Малли
0
Паркер
Шоун Паркер
0
Саллер
Бенедикт Саллер
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг