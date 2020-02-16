Матч завершен
Майнц
Майнц
0:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
16 февр. 2020, 20:00 МСК
16.02.2020, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Майнц
мин
27
Центнер
Робин Центнер
90
18
Бросински
Даниель Бросински
90
13
Брума
Джеффри Брума
90
4
Сент-Джуст
Джерри Сент-Джуст
90
19
Ниахате
Мусса Ниахате
90
6
Латца
Данни Латца
82
7
Квайсон
Робин Квайсон
90
8
Озтюнали
Левин Озтюнали
66
34
Баку
Боте Баку
90
35
Баррейро
Леандро Баррейро
90
28
Салаи
Адам Салаи
73
Запасные
1
Мюллер
Флориан Мюллер
3
Кариколь
Аарон Кариколь
2
Пьерр-Габриэль
Ронаэль Пьерр-Габриэль
23
Мвене
Филипп Мвене
5
Бутьюс
Жан-Поль Бутьюс
14
Кунде
Пьер Кунде
21
Онисиво
Карим Онисиво
9
Матета
Жан-Филипп Матета
29
Буркардт
Жонатан Буркардт
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
6
Омар
Омар
90
28
Шепф
Алессандро Шепф
90
25
Арит
Амин Арит
82
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
21
Тодибо
Жан-Клер Тодибо
63
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
9
Раман
Бенито Раман
75
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
3
Миранда
Хуан Миранда
4
Кабак
Озан Кабак
31
Беккер
Тимо Беккер
41
Буджеллаб
Нассим Буджеллаб
37
Мерджан
Левент Мерджан
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
14
Матондо
Рабби Матондо