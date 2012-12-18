Шальке-04 - Майнц: 18 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:2

Шальке-04 - Майнц: 18 декабря 2012 смотреть онлайн

Матч завершен
Майнц
Майнц
Кубок Германии, 1/8 финала

Кубок Германии,

1/8 финала

Германия
18 дек. 2012, 21:00 МСК
18.12.2012, 21:00 МСК
вторник
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Матч окончен 1:2

Прошлые матчи

05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
05.03.2021 05 марта 2021 пт 22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0 : 0
Шальке-04
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:00
Майнц
0
Шальке-04
0
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
20.09.2019 20 сент. 2019 пт 21:30
Шальке-04
2
Майнц
1
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Майнц
3 : 0
Шальке-04
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 17:30
Майнц
3
Шальке-04
0
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1 : 0
Майнц
29.09.2018 29 сент. 2018 сб 16:30
Шальке-04
1
Майнц
0
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
09.03.2018 09 марта 2018 пт 22:30
Майнц
0
Шальке-04
1
20.10.2017 20 окт. 2017 пт 21:30
Шальке-04
2 : 0
Майнц
20.10.2017 20 окт. 2017 пт 21:30
Шальке-04
2
Майнц
0
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
19.03.2017 19 марта 2017 вс 17:30
Майнц
0
Шальке-04
1
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
3 : 0
Майнц
23.10.2016 23 окт. 2016 вс 18:30
Шальке-04
3
Майнц
0
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2 : 1
Шальке-04
12.02.2016 12 февр. 2016 пт 22:30
Майнц
2
Шальке-04
1
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:30
Шальке-04
2 : 1
Майнц
13.09.2015 13 сент. 2015 вс 18:30
Шальке-04
2
Майнц
1
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2 : 0
Шальке-04
24.04.2015 24 апр. 2015 пт 21:30
Майнц
2
Шальке-04
0
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Шальке-04
4 : 1
Майнц
29.11.2014 29 нояб. 2014 сб 17:30
Шальке-04
4
Майнц
1
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Шальке-04
0 : 0
Майнц
21.02.2014 21 февр. 2014 пт 22:30
Шальке-04
0
Майнц
0
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Майнц
0 : 1
Шальке-04
14.09.2013 14 сент. 2013 сб 16:30
Майнц
0
Шальке-04
1
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2 : 2
Шальке-04
16.02.2013 16 февр. 2013 сб 17:30
Майнц
2
Шальке-04
2
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 21:00
Шальке-04
1 : 2
Майнц
18.12.2012 18 дек. 2012 вт 21:00
Шальке-04
1
Майнц
2
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Шальке-04
3 : 0
Майнц
25.09.2012 25 сент. 2012 вт 21:00
Шальке-04
3
Майнц
0
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1 : 1
Майнц
04.02.2012 04 февр. 2012 сб 17:30
Шальке-04
1
Майнц
1

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