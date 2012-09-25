Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
Косово
США
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 21
Холтби 81
Пукки 89
3:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 5 тур
Бундеслига,
5 тур
Германия
25 сент. 2012, 21:00 МСК
25.09.2012, 21:00 МСК
вторник
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Холтби
Льюис Холтби
81'
81'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
85
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
69
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
21'
21'
69
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Матип
Жоэль Матип
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Пукки
Теему Пукки
89'
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
59
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
64
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Салаи
Адам Салаи
75
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Класнич
Иван Класнич
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг