Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 21
Холтби 81
Пукки 89
3:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
25 сент. 2012, 21:00 МСК
25.09.2012, 21:00 МСК
вторник
Роберт Хартманн
Роберт Хартманн
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Холтби
Льюис Холтби
81'
81'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
85
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
69
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
21'
21'
69
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Матип
Жоэль Матип
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Пукки
Теему Пукки
89'
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Диас
Жуниор Диас
90
0
Новески
Николче Новески
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Рукавица
Никита Рукавица
59
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
64
0
Полански
Юджен Полански
90
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Салаи
Адам Салаи
75
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Малли
Юнус Малли
0
Класнич
Иван Класнич
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг