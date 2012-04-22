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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Лангкамп 6
1:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 38
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
22 апр. 2012, 16:30 МСК
22.04.2012, 16:30 МСК
воскресенье
Составы
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
86
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
88
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
6'
6'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
77
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Моравек
Ян Моравек
0
Вернер
Тобиас Вернер
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Капллани
Эдмонд Капллани
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
45
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
90
0
Холтби
Льюис Холтби
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
84
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
38'
38'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Хегер
Марко Хегер
0
Пукки
Теему Пукки