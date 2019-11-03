Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Байер 38
Финнбогасон 60
2:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Лихтштайнер 45
Кабак 71
Арит 82
Бундеслига, 10 тур

Бундеслига,

10 тур

Германия
3 нояб. 2019, 20:00 МСК
3.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
45'
45'
90
10
Байер
Даниэль Байер
38'
38'
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
60'
60'
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
14
Моравек
Ян Моравек
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова
Шальке-04
мин
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
26
Сане
Салиф Сане
90
7
Ут
Марк Ут
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
82'
82'
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
71'
71'
90
Запасные
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Шепф
Алессандро Шепф
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу