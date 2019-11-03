Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Марко Ройс
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Англия
Франция
Ирландия
Кения
США
Белоруссия
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Байер 38
Финнбогасон 60
2:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Лихтштайнер 45
Кабак 71
Арит 82
Бундеслига, 10 тур
Бундеслига,
10 тур
Германия
3 нояб. 2019, 20:00 МСК
3.11.2019, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Аугсбург
мин
2
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
45'
45'
90
10
Байер
Даниэль Байер
38'
38'
90
27
Финнбогасон
Альфред Финнбогасон
60'
60'
90
21
Коубек
Томаш Коубек
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
18
Йедвай
Тин Йедвай
90
31
Макс
Филипп Макс
90
7
Нидерлехнер
Флориан Нидерлехнер
90
19
Удуохай
Феликс Удуохай
90
23
Рихтер
Марко Рихтер
90
16
Варгас
Рубен Варгас
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
32
Фрамбергер
Рафаэль Фрамбергер
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
36
Оксфорд
Рис Оксфорд
14
Моравек
Ян Моравек
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
28
Хан
Андре Хан
9
Кордова
Серхио Кордова
Шальке-04
мин
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
26
Сане
Салиф Сане
90
7
Ут
Марк Ут
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
82'
82'
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
71'
71'
90
Запасные
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
28
Шепф
Алессандро Шепф
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу