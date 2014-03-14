Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Вернер 5
1:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 33
Хунтелаар 49
Бундеслига, 25 тур

Бундеслига,

25 тур

Германия
14 марта 2014, 22:30 МСК
14.03.2014, 22:30 МСК
пятница
Бастиан Данкерт
Бастиан Данкерт
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
5'
5'
87
0
Кор
Доминик Кор
75
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
90
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
66
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Эссвайн
Александр Эссвайн
0
Моравек
Ян Моравек
0
Чжи Донь-Вон
Чжи Донь-Вон
0
Милик
Аркадиуш Милик
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
77
0
Горецка
Леон Горецка
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
33'
49'
33', 49'
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
46
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Майер
Макс Майер
0
Салаи
Адам Салаи