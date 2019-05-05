Шальке-04 - Аугсбург: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:0

Шальке-04 - Аугсбург: 05 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 32 тур

Бундеслига,

32 тур

Германия
5 мая 2019, 14:30 МСК
5.05.2019, 14:30 МСК
воскресенье
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Составы

Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
13
Руди
Себастьян Руди
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
90
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
27
Брума
Джеффри Брума
-
25
Арит
Амин Арит
-
Аугсбург
мин
40
Кобель
Грегор Кобель
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
31
Макс
Филипп Макс
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
17
Шмид
Джонатан Шмид
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
20
Шибер
Юлиан Шибер
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
28
Хан
Андре Хан
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
-
16
Янкер
Кристоф Янкер
-
5
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
14
Моравек
Ян Моравек
-
34
Тигль
Георг Тигль
-
38
Дансо
Кевин Дансо
-
23
Рихтер
Марко Рихтер
-

События

Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Суат Сердар
43'

Прошлые матчи

13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 17:30
Аугсбург
2
Шальке-04
2
24.05.2020 24 мая 2020 вс 14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020 24 мая 2020 вс 14:30
Шальке-04
0
Аугсбург
3
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
03.11.2019 03 нояб. 2019 вс 20:00
Аугсбург
2
Шальке-04
3
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:30
Шальке-04
0 : 0
Аугсбург
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:30
Шальке-04
0
Аугсбург
0
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
15.12.2018 15 дек. 2018 сб 17:30
Аугсбург
1
Шальке-04
1
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Аугсбург
1 : 2
Шальке-04
05.05.2018 05 мая 2018 сб 16:30
Аугсбург
1
Шальке-04
2
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:30
Шальке-04
3 : 2
Аугсбург
13.12.2017 13 дек. 2017 ср 22:30
Шальке-04
3
Аугсбург
2
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:30
Шальке-04
3 : 0
Аугсбург
12.03.2017 12 марта 2017 вс 17:30
Шальке-04
3
Аугсбург
0
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
15.10.2016 15 окт. 2016 сб 16:30
Аугсбург
1
Шальке-04
1
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Шальке-04
1 : 1
Аугсбург
07.05.2016 07 мая 2016 сб 16:30
Шальке-04
1
Аугсбург
1
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:30
Аугсбург
2 : 1
Шальке-04
13.12.2015 13 дек. 2015 вс 17:30
Аугсбург
2
Шальке-04
1
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 16:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
05.04.2015 05 апр. 2015 вс 16:30
Аугсбург
0
Шальке-04
0
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
31.10.2014 31 окт. 2014 пт 22:30
Шальке-04
1
Аугсбург
0
14.03.2014 14 марта 2014 пт 22:30
Аугсбург
1 : 2
Шальке-04
14.03.2014 14 марта 2014 пт 22:30
Аугсбург
1
Шальке-04
2
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 16:30
Шальке-04
4 : 1
Аугсбург
05.10.2013 05 окт. 2013 сб 16:30
Шальке-04
4
Аугсбург
1
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
26.01.2013 26 янв. 2013 сб 17:30
Аугсбург
0
Шальке-04
0
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 16:30
Шальке-04
3
Аугсбург
1
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
22.04.2012 22 апр. 2012 вс 16:30
Аугсбург
1
Шальке-04
1
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
04.12.2011 04 дек. 2011 вс 19:30
Шальке-04
3
Аугсбург
1
21.12.2010 21 дек. 2010 вт 22:30
Аугсбург
0 : 1
Шальке-04
21.12.2010 21 дек. 2010 вт 22:30
Аугсбург
0
Шальке-04
1

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