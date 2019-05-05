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Шальке-04 VS Аугсбург
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Шальке-04 - Аугсбург: 05 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:0
Шальке-04 - Аугсбург: 05 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 32 тур
Бундеслига,
32 тур
Германия
5 мая 2019, 14:30 МСК
5.05.2019, 14:30 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
13
Руди
Себастьян Руди
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
6
Омар
Омар
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
90
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
27
Брума
Джеффри Брума
-
25
Арит
Амин Арит
-
Аугсбург
мин
40
Кобель
Грегор Кобель
90
6
Гаувелеув
Джеффри Гаувелеув
90
3
Стафилидис
Константинос Стафилидис
90
31
Макс
Филипп Макс
90
10
Байер
Даниэль Байер
90
17
Шмид
Джонатан Шмид
90
19
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
8
Хедира
Рани Хедира
90
20
Шибер
Юлиан Шибер
90
11
Грегоритч
Михаэль Грегоритч
90
28
Хан
Андре Хан
90
Запасные
1
Люте
Андреас Люте
-
16
Янкер
Кристоф Янкер
-
5
Оксфорд
Рис Оксфорд
-
14
Моравек
Ян Моравек
-
34
Тигль
Георг Тигль
-
38
Дансо
Кевин Дансо
-
23
Рихтер
Марко Рихтер
-
События
Матч окончен 0:0
Желтая карточка
Суат Сердар
43'
Прошлые матчи
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2 : 2
Шальке-04
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
17:30
Аугсбург
2
Шальке-04
2
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0 : 3
Аугсбург
24.05.2020
24 мая 2020
вс
14:30
Шальке-04
0
Аугсбург
3
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2 : 3
Шальке-04
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
20:00
Аугсбург
2
Шальке-04
3
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:30
Шальке-04
0 : 0
Аугсбург
05.05.2019
05 мая 2019
вс
14:30
Шальке-04
0
Аугсбург
0
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
15.12.2018
15 дек. 2018
сб
17:30
Аугсбург
1
Шальке-04
1
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Аугсбург
1 : 2
Шальке-04
05.05.2018
05 мая 2018
сб
16:30
Аугсбург
1
Шальке-04
2
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Шальке-04
3 : 2
Аугсбург
13.12.2017
13 дек. 2017
ср
22:30
Шальке-04
3
Аугсбург
2
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:30
Шальке-04
3 : 0
Аугсбург
12.03.2017
12 марта 2017
вс
17:30
Шальке-04
3
Аугсбург
0
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1
Шальке-04
1
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Шальке-04
1 : 1
Аугсбург
07.05.2016
07 мая 2016
сб
16:30
Шальке-04
1
Аугсбург
1
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:30
Аугсбург
2 : 1
Шальке-04
13.12.2015
13 дек. 2015
вс
17:30
Аугсбург
2
Шальке-04
1
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
16:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
05.04.2015
05 апр. 2015
вс
16:30
Аугсбург
0
Шальке-04
0
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Шальке-04
1 : 0
Аугсбург
31.10.2014
31 окт. 2014
пт
22:30
Шальке-04
1
Аугсбург
0
14.03.2014
14 марта 2014
пт
22:30
Аугсбург
1 : 2
Шальке-04
14.03.2014
14 марта 2014
пт
22:30
Аугсбург
1
Шальке-04
2
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
16:30
Шальке-04
4 : 1
Аугсбург
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
16:30
Шальке-04
4
Аугсбург
1
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
Аугсбург
0 : 0
Шальке-04
26.01.2013
26 янв. 2013
сб
17:30
Аугсбург
0
Шальке-04
0
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
01.09.2012
01 сент. 2012
сб
16:30
Шальке-04
3
Аугсбург
1
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
Аугсбург
1 : 1
Шальке-04
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:30
Аугсбург
1
Шальке-04
1
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:30
Шальке-04
3 : 1
Аугсбург
04.12.2011
04 дек. 2011
вс
19:30
Шальке-04
3
Аугсбург
1
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
22:30
Аугсбург
0 : 1
Шальке-04
21.12.2010
21 дек. 2010
вт
22:30
Аугсбург
0
Шальке-04
1
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#Бавария
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1
Жизнь героя «Аугсбурга»: до 20 лет был любителем, работал на производстве, а теперь забивает грандам
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