Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 15
Фукс 65
Рауль 84
3:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 47
Бундеслига, 15 тур

Бундеслига,

15 тур

Германия
4 дек. 2011, 19:30 МСК
4.12.2011, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
65'
65'
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
85
0
Холтби
Льюис Холтби
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
84'
84'
88
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
15'
15'
90
0
Пукки
Теему Пукки
68
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Сарпей
Ханс Сарпей
0
Учида
Ацуто Учида
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Марика
Чиприан Марика
Аугсбург
мин
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
90
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
47'
47'
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Санко
Джибрил Санко
74
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
73
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
46
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
90
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Гогиа
Акаки Гогиа
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Капллани
Эдмонд Капллани
0
Оэрль
Торстен Оэрль
0
Хайн
Штефан Хайн