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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пападопулос 33
Джонс 46
Хунтелаар 72
3:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Оэрль 79
Бундеслига, 2 тур
Бундеслига,
2 тур
Германия
1 сент. 2012, 16:30 МСК
1.09.2012, 16:30 МСК
суббота
Даниэль Зиберт
Даниэль Зиберт
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
33'
33'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
46'
46'
90
0
Холтби
Льюис Холтби
83
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
70
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
72'
72'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Хегер
Марко Хегер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
Аугсбург
мин
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
58
0
Вернер
Тобиас Вернер
87
0
Бансе
Аристид Бансе
70
0
Мусона
Ноуледж Мусона
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Клаван
Рагнар Клаван
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
0
Фогт
Кевин Фогт
0
Моравек
Ян Моравек
0
Петржела
Милан Петржела
0
Оэрль
Торстен Оэрль
79'