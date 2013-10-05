Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боатенг 16
Салаи 28
Салаи 78
Майер 86
4:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 10
Бундеслига, 8 тур
Бундеслига,
8 тур
Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
16'
16'
68
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
84
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Салаи
Адам Салаи
28'
78'
28', 78'
88
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Матип
Жоэль Матип
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Айхан
Каан Айхан
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Майер
Макс Майер
86'
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
10'
10'
83
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
73
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
18
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Милик
Аркадиуш Милик
0
Фетщ
Матиас Фетщ