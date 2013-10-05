Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боатенг 16
Салаи 28
Салаи 78
Майер 86
4:1
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 10
Бундеслига, 8 тур

Бундеслига,

8 тур

Германия
5 окт. 2013, 16:30 МСК
5.10.2013, 16:30 МСК
суббота
Марко Фритц
Марко Фритц
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
16'
16'
68
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
84
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Салаи
Адам Салаи
28'
78'
28', 78'
88
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Матип
Жоэль Матип
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Айхан
Каан Айхан
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Майер
Макс Майер
86'
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
10'
10'
83
0
Маннингер
Александр Маннингер
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Фогт
Кевин Фогт
90
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
73
0
Алтынтоп
Халил Алтынтоп
18
0
Хан
Андре Хан
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Филп
Ронни Филп
0
Хонь Юнь-Хо
Хонь Юнь-Хо
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Милик
Аркадиуш Милик
0
Фетщ
Матиас Фетщ