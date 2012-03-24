Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хунтелаар 18
Хунтелаар 86
2:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 27 тур

Бундеслига,

27 тур

Германия
24 марта 2012, 20:30 МСК
24.03.2012, 20:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
76
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
85
0
Рауль
Рауль
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
87
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
18'
86'
18', 86'
90
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Хегер
Марко Хегер
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
65
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Да Коста
Данни Да Коста
29
0
Шюррле
Андре Шюррле
71
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Аугусто
Ренато Аугусто
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Очипка
Бастиан Очипка
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Ортега
Микаэль Ортега
0
Дердийок
Эрен Дердийок
0
Беллараби
Карим Беллараби