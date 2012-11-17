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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Байер
Леверкузен
Шюррле 45
Кисслинг 67
2:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
17 нояб. 2012, 20:30 МСК
17.11.2012, 20:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
90
0
Бендер
Ларс Бендер
78
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
67'
67'
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
45'
45'
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
88
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Аугусто
Ренато Аугусто
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Кор
Доминик Кор
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
74
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Холтби
Льюис Холтби
60
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
68
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Марика
Чиприан Марика
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки