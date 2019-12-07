Матч завершен
Байер
Леверкузен
Аларио 15
Аларио 81
2:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Раман 82
Бундеслига, 14 тур

Бундеслига,

14 тур

Германия
7 дек. 2019, 20:30 МСК
7.12.2019, 20:30 МСК
суббота
Составы
Байер
мин
6
Драгович
Александар Драгович
90
15
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
5
Бендер
Свен Бендер
90
8
Бендер
Ларс Бендер
90
38
Беллараби
Карим Беллараби
90
1
Градецки
Лукаш Градецки
90
20
Арангис
Чарлес Арангис
90
18
Венделл
Венделл
90
13
Аларио
Лукас Аларио
15'
81'
15', 81'
90
9
Бэйли
Леон Бэйли
90
29
Хаверц
Кай Хаверц
90
Запасные
28
Озкан
Рамазан Озкан
22
Синкгравен
Дэйли Синкгравен
3
Рецос
Панайотис Рецос
10
Демирбай
Керем Демирбай
11
Амири
Надим Амири
31
Фолланд
Кевин Фолланд
19
Диаби
Мусса Диаби
7
Паулиньо
Паулиньо
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
82'
82'
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
Запасные
3
Миранда
Хуан Миранда
31
Беккер
Тимо Беккер
7
Ут
Марк Ут
21
Резе
Фабиан Резе
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу
14
Матондо
Рабби Матондо