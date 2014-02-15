Матч завершен
Байер
Леверкузен
Сантана 67
1:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Горецка 28
Хунтелаар 74
Бундеслига, 21 тур

Бундеслига,

21 тур

Германия
15 февр. 2014, 20:30 МСК
15.02.2014, 20:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Рольфес
Симон Рольфес
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Джан
Эмре Джан
90
0
Хильберт
Роберто Хильберт
90
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Йеллделл
Давид Йеллделл
0
Донати
Джулио Донати
0
Стафилидис
Константинос Стафилидис
0
Гуардадо
Андрес Гуардадо
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Озтюнали
Левин Озтюнали
0
Рю Сын-Ву
Рю Сын-Ву
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
67'
67'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
90
0
Горецка
Леон Горецка
28'
28'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
74'
74'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Салаи
Адам Салаи