Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Пукки 71
Раффаэл 87
2:2
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Рольфес 39
Кадлец 58
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
13 апр. 2013, 19:30 МСК
13.04.2013, 19:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Мориц
Кристоф Мориц
66
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Раффаэл
Раффаэл
87'
87'
90
0
Бастос
Мишел Бастос
85
0
Марика
Чиприан Марика
66
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Айхан
Каан Айхан
0
Эрдманн
Дэннис Эрдманн
0
Майер
Макс Майер
0
Торрес Хименес
Мануэль Торрес Хименес
0
Пукки
Теему Пукки
71'
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Кадлец
Михал Кадлец
58'
58'
90
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
90
0
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
83
0
Рольфес
Симон Рольфес
39'
39'
90
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Шюррле
Андре Шюррле
88
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сэм
Сидней Сэм
72
Запасные
0
Ренсинг
Михаэль Ренсинг
0
Швааб
Даниэль Швааб
0
Фридрих
Мануэль Фридрих
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
0
Фернандес
Жуниор Фернандес
0
Милик
Аркадиуш Милик