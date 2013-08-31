Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Хегер 30
Фарфан 83
2:0
Матч завершен
Байер
Леверкузен
Бундеслига, 4 тур

Бундеслига,

4 тур

Германия
31 авг. 2013, 19:30 МСК
31.08.2013, 19:30 МСК
суббота
Петер Гагельманн
Петер Гагельманн
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
84
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
30'
30'
78
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
83'
83'
88
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Джонс
Джермейн Джонс
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
0
Майер
Макс Майер
0
Горецка
Леон Горецка
Байер
мин
0
Лено
Бернд Лено
90
0
Бениш
Себастьян Бениш
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Райнарц
Штефан Райнарц
80
0
Топрак
Омер Топрак
90
0
Донати
Джулио Донати
90
0
Кастро
Гонсало Кастро
66
0
Бендер
Ларс Бендер
90
0
Сэм
Сидней Сэм
70
0
Кисслинг
Штефан Кисслинг
90
0
Сон
Хын-Мин Сон
90
Запасные
0
Палоп
Андрес Палоп
0
Хильберт
Роберто Хильберт
0
Вольшайд
Филипп Вольшайд
0
Рольфес
Симон Рольфес
0
Хегелер
Йенс Хегелер
0
Джан
Эмре Джан
0
Крузе
Робби Крузе