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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Матип 3
Пападопулос 57
Дракслер 80
3:1
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Оказаки 87
Бундеслига, 18 тур
Бундеслига,
18 тур
Германия
21 янв. 2012, 17:30 МСК
21.01.2012, 17:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
42
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
57'
57'
90
0
Матип
Жоэль Матип
3'
3'
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
46
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
75
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
80'
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Челоцци
Стефано Челоцци
90
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
90
0
Квист
Вилльям Квист
62
0
Погребняк
Павел Погребняк
85
0
Какау
Какау
90
0
Харник
Мартин Харник
62
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Шибер
Юлиан Шибер
0
Оказаки
Синджи Оказаки
87'