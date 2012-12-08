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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 2
Ибишевич 38
Ибишевич 61
3:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Марика 12
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
8 дек. 2012, 17:30 МСК
8.12.2012, 17:30 МСК
суббота
Феликс Цвайер
Феликс Цвайер
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Родригес
Франсиско Хавьер Родригес
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Сакаи
Готоку Сакаи
90
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
70
0
Кузманович
Здравко Кузманович
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
2'
61'
38'
2', 61'
38'
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
86
0
Харник
Мартин Харник
90
Запасные
0
Циглер
Марк Циглер
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Хайнал
Тамаш Хайнал
0
Хемлин
Кристоф Хемлин
0
Беньямина
Соуфиан Беньямина
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
70
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Холтби
Льюис Холтби
82
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Марика
Чиприан Марика
12'
12'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
0
Пукки
Теему Пукки