Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Харник 23
Какау 54
Харник 59
3:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Салаи 69
Бундеслига, 31 тур

Бундеслига,

31 тур

Германия
20 апр. 2014, 18:30 МСК
20.04.2014, 18:30 МСК
воскресенье
Гюнтер Перль
Гюнтер Перль
Главный Судья
Составы
Штутгарт
мин
1
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
3
Швааб
Даниэль Швааб
90
6
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
2
Сакаи
Готоку Сакаи
90
24
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
10
Дидави
Даниэль Дидави
77
16
Траоре
Ибрахима Траоре
90
11
Груэсо
Карлос Груэсо
73
18
Какау
Какау
54'
54'
89
7
Харник
Мартин Харник
23'
59'
23', 59'
90
Запасные
22
Киршбаум
Торстен Киршбаум
5
Хагги
Карим Хагги
34
Рауш
Константин Рауш
44
Максим
Александру Максим
9
Ибишевич
Ведад Ибишевич
25
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе
19
Вернер
Тимо Вернер
Шальке-04
мин
1
Ферманн
Ральф Ферманн
90
32
Матип
Жоэль Матип
90
6
Колашинац
Сеад Колашинац
89
24
Айхан
Каан Айхан
90
2
Хогланд
Тим Хогланд
90
9
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
33
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
7
Майер
Макс Майер
77
8
Горецка
Леон Горецка
90
25
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
19
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
56
Запасные
34
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
5
Сантана
Фелипе Сантана
31
Макс
Филипп Макс
40
Аннан
Энтони Аннан
35
Соботтка
Марсель Соботтка
28
Салаи
Адам Салаи
69'
13
Сане
Лерой Сане