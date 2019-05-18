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Шальке-04 VS Штутгарт
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Шальке-04 - Штутгарт: 18 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:0
Шальке-04 - Штутгарт: 18 мая 2019 смотреть онлайн
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 34 тур
Бундеслига,
34 тур
Германия
18 мая 2019, 16:30 МСК
18.05.2019, 16:30 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
13
Руди
Себастьян Руди
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
21
Ритер
Саша Ритер
-
25
Арит
Амин Арит
-
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
-
23
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
Штутгарт
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
2
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
3
Аого
Деннис Аого
90
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
21
Павар
Бенжамен Павар
90
24
Соса
Борна Соса
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
14
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
10
Дидави
Даниэль Дидави
90
27
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
18
Кабак
Озан Кабак
-
8
Кастро
Гонсало Кастро
-
11
Донис
Анастасиос Донис
-
19
Аколо
Чадрак Аколо
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-
События
Матч окончен 0:0
65'
Желтая карточка
Гонсало Кастро
Прошлые матчи
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:30
Штутгарт
5
Шальке-04
1
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020
30 окт. 2020
пт
22:30
Шальке-04
1
Штутгарт
1
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
18.05.2019
18 мая 2019
сб
16:30
Шальке-04
0
Штутгарт
0
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
Штутгарт
1 : 3
Шальке-04
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:30
Штутгарт
1
Шальке-04
3
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Штутгарт
0 : 2
Шальке-04
27.01.2018
27 янв. 2018
сб
17:30
Штутгарт
0
Шальке-04
2
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Шальке-04
3 : 1
Штутгарт
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
19:00
Шальке-04
3
Штутгарт
1
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
19:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
21.02.2016
21 февр. 2016
вс
19:30
Шальке-04
1
Штутгарт
1
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:30
Штутгарт
0 : 1
Шальке-04
20.09.2015
20 сент. 2015
вс
16:30
Штутгарт
0
Шальке-04
1
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
3 : 2
Штутгарт
02.05.2015
02 мая 2015
сб
16:30
Шальке-04
3
Штутгарт
2
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0 : 4
Шальке-04
06.12.2014
06 дек. 2014
сб
17:30
Штутгарт
0
Шальке-04
4
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
18:30
Штутгарт
3
Шальке-04
1
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
Шальке-04
3 : 0
Штутгарт
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
20:30
Шальке-04
3
Штутгарт
0
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Шальке-04
1 : 2
Штутгарт
11.05.2013
11 мая 2013
сб
16:30
Шальке-04
1
Штутгарт
2
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
17:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
08.12.2012
08 дек. 2012
сб
17:30
Штутгарт
3
Шальке-04
1
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
Шальке-04
3 : 1
Штутгарт
21.01.2012
21 янв. 2012
сб
17:30
Шальке-04
3
Штутгарт
1
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Штутгарт
3 : 0
Шальке-04
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
16:30
Штутгарт
3
Шальке-04
0
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Штутгарт
1 : 0
Шальке-04
05.03.2011
05 марта 2011
сб
17:30
Штутгарт
1
Шальке-04
0
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Шальке-04
2 : 2
Штутгарт
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
16:30
Шальке-04
2
Штутгарт
2
12.03.2010
12 марта 2010
пт
22:30
Шальке-04
2 : 1
Штутгарт
12.03.2010
12 марта 2010
пт
22:30
Шальке-04
2
Штутгарт
1
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Штутгарт
1 : 2
Шальке-04
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
16:30
Штутгарт
1
Шальке-04
2
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