Шальке-04 - Штутгарт: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
0:0

Шальке-04 - Штутгарт: 18 мая 2019 смотреть онлайн

Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
18 мая 2019, 16:30 МСК
18.05.2019, 16:30 МСК
суббота
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Составы

Шальке-04
мин
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
13
Руди
Себастьян Руди
90
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
17
Стамбули
Бенджамин Стамбули
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
36
Эмболо
Брель Эмболо
90
Запасные
34
Лангер
Михаэль Лангер
-
21
Ритер
Саша Ритер
-
25
Арит
Амин Арит
-
11
Коноплянка
Евгений Коноплянка
-
23
Тойхерт
Седрик Тойхерт
-
Штутгарт
мин
1
Цилер
Рон-Роберт Цилер
90
2
Инсуа
Эмилиано Инсуа
90
3
Аого
Деннис Аого
90
28
Бадштубер
Хольгер Бадштубер
90
5
Баумгартль
Тимо Баумгартль
90
21
Павар
Бенжамен Павар
90
24
Соса
Борна Соса
90
20
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
14
Эссвайн
Александр Эссвайн
90
10
Дидави
Даниэль Дидави
90
27
Гомес
Марио Гомес
90
Запасные
13
Граль
Йенс Граль
-
18
Кабак
Озан Кабак
-
8
Кастро
Гонсало Кастро
-
11
Донис
Анастасиос Донис
-
19
Аколо
Чадрак Аколо
-
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
-

События

Матч окончен 0:0
65'
Желтая карточка
Гонсало Кастро

Прошлые матчи

27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Штутгарт
5 : 1
Шальке-04
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:30
Штутгарт
5
Шальке-04
1
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 22:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 22:30
Шальке-04
1
Штутгарт
1
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Шальке-04
0 : 0
Штутгарт
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:30
Шальке-04
0
Штутгарт
0
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
Штутгарт
1 : 3
Шальке-04
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:30
Штутгарт
1
Шальке-04
3
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Штутгарт
0 : 2
Шальке-04
27.01.2018 27 янв. 2018 сб 17:30
Штутгарт
0
Шальке-04
2
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Шальке-04
3 : 1
Штутгарт
10.09.2017 10 сент. 2017 вс 19:00
Шальке-04
3
Штутгарт
1
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:30
Шальке-04
1 : 1
Штутгарт
21.02.2016 21 февр. 2016 вс 19:30
Шальке-04
1
Штутгарт
1
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:30
Штутгарт
0 : 1
Шальке-04
20.09.2015 20 сент. 2015 вс 16:30
Штутгарт
0
Шальке-04
1
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Шальке-04
3 : 2
Штутгарт
02.05.2015 02 мая 2015 сб 16:30
Шальке-04
3
Штутгарт
2
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0 : 4
Шальке-04
06.12.2014 06 дек. 2014 сб 17:30
Штутгарт
0
Шальке-04
4
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
20.04.2014 20 апр. 2014 вс 18:30
Штутгарт
3
Шальке-04
1
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
Шальке-04
3 : 0
Штутгарт
30.11.2013 30 нояб. 2013 сб 20:30
Шальке-04
3
Штутгарт
0
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Шальке-04
1 : 2
Штутгарт
11.05.2013 11 мая 2013 сб 16:30
Шальке-04
1
Штутгарт
2
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Штутгарт
3 : 1
Шальке-04
08.12.2012 08 дек. 2012 сб 17:30
Штутгарт
3
Шальке-04
1
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 17:30
Шальке-04
3 : 1
Штутгарт
21.01.2012 21 янв. 2012 сб 17:30
Шальке-04
3
Штутгарт
1
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 16:30
Штутгарт
3 : 0
Шальке-04
06.08.2011 06 авг. 2011 сб 16:30
Штутгарт
3
Шальке-04
0
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Штутгарт
1 : 0
Шальке-04
05.03.2011 05 марта 2011 сб 17:30
Штутгарт
1
Шальке-04
0
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Шальке-04
2 : 2
Штутгарт
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 16:30
Шальке-04
2
Штутгарт
2
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:30
Шальке-04
2 : 1
Штутгарт
12.03.2010 12 марта 2010 пт 22:30
Шальке-04
2
Штутгарт
1
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Штутгарт
1 : 2
Шальке-04
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 16:30
Штутгарт
1
Шальке-04
2

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