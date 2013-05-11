Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Ульрайх 90
1:2
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Ибишевич 24
Ибишевич 66
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
11 мая 2013, 16:30 МСК
11.05.2013, 16:30 МСК
суббота
Дениз Айтекин
Дениз Айтекин
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Бастос
Мишел Бастос
59
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Хегер
Марко Хегер
68
0
Раффаэл
Раффаэл
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
0
Майер
Макс Майер
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90'
90'
90
0
Бока
Артур Бока
90
0
Молинаро
Кристиан Молинаро
90
0
Таски
Сердар Таски
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Траоре
Ибрахима Траоре
71
0
Максим
Александру Максим
83
0
Харник
Мартин Харник
89
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
24'
66'
24', 66'
90
Запасные
0
Вайс
Андре Вайс
0
Рёкер
Бенедикт Рёкер
0
Квист
Вилльям Квист
0
Хольцхаушер
Рафаэль Хольцхаушер
0
Македа
Федерико Македа
0
Оказаки
Синджи Оказаки
0
Хемлин
Кристоф Хемлин