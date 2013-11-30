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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фарфан 34
Фарфан 47
Джонс 79
3:0
Матч завершен
Штутгарт
Штутгарт
Бундеслига, 14 тур
Бундеслига,
14 тур
Германия
30 нояб. 2013, 20:30 МСК
30.11.2013, 20:30 МСК
суббота
Михаэль Вайнер
Михаэль Вайнер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
85
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
79'
79'
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
34'
47'
34'
47'
83
0
Салаи
Адам Салаи
76
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Айхан
Каан Айхан
0
Майер
Макс Майер
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
Штутгарт
мин
0
Ульрайх
Свен Ульрайх
90
0
Швааб
Даниэль Швааб
90
0
Нидермайер
Георг Нидермайер
90
0
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
0
Рауш
Константин Рауш
90
0
Гентнер
Кристиан Гентнер
90
0
Квист
Вилльям Квист
63
0
Траоре
Ибрахима Траоре
77
0
Максим
Александру Максим
63
0
Ибишевич
Ведад Ибишевич
90
0
Вернер
Тимо Вернер
90
Запасные
0
Киршбаум
Торстен Киршбаум
0
Хагги
Карим Хагги
0
Сакаи
Готоку Сакаи
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Сарарер
Серкан Сарарер
0
Харник
Мартин Харник
0
Абделлауе
Мохаммед Абделлауе