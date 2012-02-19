Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Рауль 10
Хунтелаар 15
Матип 49
Хунтелаар 72
4:0
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
19 февр. 2012, 17:30 МСК
19.02.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
46
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
68
0
Матип
Жоэль Матип
49'
49'
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
10'
10'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
80
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
15'
72'
15', 72'
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Русс
Марко Русс
90
0
Лопес
Фелипе Лопес
90
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Мадлунг
Александер Мадлунг
55
0
Ирачек
Петр Ирачек
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
29
0
Манджукич
Марио Манджукич
81
0
Ороско
Йохандри Ороско
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Дежага
Ашкан Дежага
0
Салихамиджич
Хасан Салихамиджич
0
Жозуэ
Жозуэ
0
Юнссон
Расмус Юнссон
0
Полтер
Себастьян Полтер
0
Сио
Джованни Сио