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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Сантана 9
Боатенг 81
2:1
Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Арнольд 65
Бундеслига, 19 тур
Бундеслига,
19 тур
Германия
1 февр. 2014, 17:30 МСК
1.02.2014, 17:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
9'
9'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
84
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
81'
81'
86
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Майер
Макс Майер
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
90
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
60
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Айхан
Каан Айхан
0
Горецка
Леон Горецка
0
Салаи
Адам Салаи
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
87
0
Густаво
Луис Густаво
90
0
Перишич
Иван Перишич
90
0
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Арнольд
Максимилиан Арнольд
65'
65'
89
0
Окс
Патрик Окс
90
0
Олич
Ивица Олич
57
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Треш
Кристиан Треш
0
Клозе
Тимм Клозе
0
Евсеев
Вилли Евсеев
0
Маланда
Жуниор Маланда
0
Дост
Бас Дост