Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Олич 50
1:4
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 33
Дракслер 63
Фарфан 79
Хунтелаар 86
Бундеслига, 24 тур

Бундеслига,

24 тур

Германия
2 марта 2013, 17:30 МСК
2.03.2013, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Шефер
Марсель Шефер
90
0
Налдо
Налдо
30
0
Кьер
Симон Кьер
90
0
Виейринья
Виейринья
90
0
Жозуэ
Жозуэ
67
0
Полак
Ян Полак
90
0
Хасебе
Макото Хасебе
76
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
50'
50'
90
0
Дост
Бас Дост
90
Запасные
0
Хитц
Марвин Хитц
0
Кириакос
Сотириос Кириакос
0
Треш
Кристиан Треш
0
Родригес
Рикардо Родригес
0
Фагнер
Фагнер
0
Каленберг
Томас Каленберг
0
Перишич
Иван Перишич
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Бастос
Мишел Бастос
77
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
46
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
33'
63'
33', 63'
88
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
86'
86'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
79'
79'
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Пляцикас
Василиос Пляцикас
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Майер
Макс Майер
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Пукки
Теему Пукки