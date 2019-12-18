Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Мбабу 82
1:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Кабак 51
Бундеслига, 16 тур

Бундеслига,

16 тур

Германия
18 дек. 2019, 22:30 МСК
18.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Вольфсбург
мин
23
Гилавоги
Джошуа Гилавоги
90
1
Кастелс
Коэн Кастелс
90
27
Арнольд
Максимилиан Арнольд
90
25
Брукс
Джон Энтони Брукс
90
19
Мбабу
Кевин Мбабу
82'
82'
90
32
Тиссеран
Марсель Тиссеран
90
15
Руссийон
Джером Руссийон
90
9
Вегхорст
Вут Вегхорст
90
24
Шлагер
Ксавер Шлагер
90
7
Брекало
Йосип Брекало
90
40
Виктор
Жоао Виктор
90
Запасные
12
Перван
Павао Перван
31
Кнохе
Робин Кнохе
2
Вилльям
Вилльям
11
Клаус
Феликс Клаус
13
Герхардт
Янник Герхардт
8
Штеффен
Ренато Штеффен
37
Реджбечай
Эльвис Реджбечай
33
Гинчек
Даниэль Гинчек
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
90
6
Омар
Омар
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
21
Резе
Фабиан Резе
90
25
Арит
Амин Арит
90
3
Миранда
Хуан Миранда
90
4
Кабак
Озан Кабак
51'
51'
90
Запасные
31
Беккер
Тимо Беккер
9
Раман
Бенито Раман
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
14
Матондо
Рабби Матондо