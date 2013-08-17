Матч завершен
Вольфсбург
Вольфсбург
Кнохе 55
Виейринья 61
Налдо 67
Кучке 90
4:0
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Бундеслига, 2 тур

Бундеслига,

2 тур

Германия
17 авг. 2013, 16:30 МСК
17.08.2013, 16:30 МСК
суббота
Вольфганг Штарк
Вольфганг Штарк
Главный Судья
Составы
Вольфсбург
мин
0
Бенальо
Диего Бенальо
90
0
Налдо
Налдо
67'
67'
90
0
Родригес
Рикардо Родригес
90
0
Виейринья
Виейринья
61'
61'
90
0
Кнохе
Робин Кнохе
55'
55'
90
0
Густаво
Луис Густаво
76
0
Треш
Кристиан Треш
90
0
Перишич
Иван Перишич
86
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Диего
Диего
90
0
Олич
Ивица Олич
81
Запасные
0
Грюн
Макс Грюн
0
Шефер
Марсель Шефер
0
Лопес
Фелипе Лопес
0
Полак
Ян Полак
0
Хасебе
Макото Хасебе
0
Медойевич
Слободан Медойевич
0
Кучке
Стефан Кучке
90'
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Клеменс
Кристиан Клеменс
63
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
46
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
73
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Матип
Жоэль Матип
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
0
Майер
Макс Майер
0
Горецка
Леон Горецка
0
Пукки
Теему Пукки
0
Салаи
Адам Салаи