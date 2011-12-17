Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Рауль 16
Рауль 20
Рауль 63
Пападопулос 67
Хунтелаар 70
5:0
Матч завершен
Вердер
Бремен
Бундеслига, 17 тур

Бундеслига,

17 тур

Германия
17 дек. 2011, 20:30 МСК
17.12.2011, 20:30 МСК
суббота
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
67'
67'
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
74
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Рауль
Рауль
16'
20'
63'
16', 20', 63'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
70'
70'
77
0
Пукки
Теему Пукки
57
Запасные
0
Шобер
Матиас Шобер
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
0
Баумйоханн
Александр Баумйоханн
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
0
Марика
Чиприан Марика
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Налдо
Налдо
90
0
Вольф
Андреас Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
46
0
Игньевски
Александар Игньевски
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Тринкс
Флориан Тринкс
71
0
Писарро
Клаудио Писарро
90
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Марин
Марко Марин
0
Весли
Весли
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
0
Вагнер
Сандро Вагнер
0
Ти
Леннарт Ти