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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Вердер
Бремен
0:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 51
Марика 69
Бундеслига, 28 тур
Бундеслига,
28 тур
Германия
6 апр. 2013, 16:30 МСК
6.04.2013, 16:30 МСК
суббота
Кнут Кирхер
Кнут Кирхер
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Игньевски
Александар Игньевски
78
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
72
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Трибулл
Том Трибулл
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Штребингер
Рихард Штребингер
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Павлович
Матео Павлович
0
Кроос
Феликс Кроос
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Стеванович
Александар Стеванович
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Бастос
Мишел Бастос
46
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
51'
51'
69
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Марика
Чиприан Марика
69'
69'
89
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Ферманн
Ральф Ферманн
0
Метцельдер
Кристоф Метцельдер
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Майер
Макс Майер
0
Раффаэл
Раффаэл
0
Пукки
Теему Пукки