Матч завершен
Вердер
Бремен
Ди Санто 15
1:1
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Горецка 33
Бундеслига, 29 тур

Бундеслига,

29 тур

Германия
5 апр. 2014, 16:30 МСК
5.04.2014, 16:30 МСК
суббота
Петер Зиппель
Петер Зиппель
Главный Судья
Составы
Вердер
мин
0
Вольф
Рафаэль Вольф
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
86
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
82
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Ди Санто
Франко Ди Санто
15'
15'
56
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
0
Обраньяк
Людовик Обраньяк
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Петерсен
Нильс Петерсен
Шальке-04
мин
0
Ферманн
Ральф Ферманн
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Колашинац
Сеад Колашинац
90
0
Айхан
Каан Айхан
90
0
Хогланд
Тим Хогланд
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Горецка
Леон Горецка
33'
33'
90
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
89
0
Обаси Огбуке
Чинеду Обаси Огбуке
72
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
0
Макс
Филипп Макс
0
Фридрих
Марвин Фридрих
0
Аннан
Энтони Аннан
0
Майер
Макс Майер
0
Салаи
Адам Салаи