Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Марко Ройс
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
Косово
США
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Нойштедтер 60
Дракслер 70
2:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 16
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
60'
60'
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
46
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
63
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
70'
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
67
0
Хант
Аарон Хант
16'
16'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
81
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Предль
Себастьян Предль
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг