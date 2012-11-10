Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Нойштедтер 60
Дракслер 70
2:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Хант 16
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Фукс
Кристиан Фукс
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Пападопулос
Кирякос Пападопулос
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Холтби
Льюис Холтби
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
60'
60'
90
0
Афеллай
Ибрагим Афеллай
46
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
63
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Барнетта
Транкильо Барнетта
0
Мориц
Кристоф Мориц
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
70'
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Элиа
Эльеро Элиа
67
0
Хант
Аарон Хант
16'
16'
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
81
0
Де Брюйне
Кевин Де Брюйне
90
0
Петерсен
Нильс Петерсен
90
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Предль
Себастьян Предль
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Акпала
Джозеф Акпала
0
Фуллкруг
Никлас Фуллкруг