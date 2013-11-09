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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Боатенг 64
Боатенг 85
Фарфан 90
3:1
Матч завершен
Вердер
Бремен
Кроос 22
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
9 нояб. 2013, 17:30 МСК
9.11.2013, 17:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Шальке-04
мин
0
Хильдебранд
Тимо Хильдебранд
90
0
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
0
Аого
Деннис Аого
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
64'
85'
64', 85'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
46
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
90
0
Майер
Макс Майер
87
0
Салаи
Адам Салаи
74
Запасные
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Колашинац
Сеад Колашинац
0
Айхан
Каан Айхан
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90'
Вердер
мин
0
Милиц
Себастьян Милиц
90
0
Калдирола
Лука Калдирола
90
0
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
0
Лукимия-Мулонготи
Ассани Лукимия-Мулонготи
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
74
0
Гарсия
Сантьяго Гарсия
41
0
Элиа
Эльеро Элиа
71
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Макиади
Седрик Макиади
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
90
0
Кроос
Феликс Кроос
22'
22'
90
Запасные
0
Вольф
Рафаэль Вольф
0
Шмитц
Лукас Шмитц
0
Игньевски
Александар Игньевски
0
Экичи
Мехмет Экичи
0
Трибулл
Том Трибулл
0
Йилдырим
Озкан Йилдырим
0
Зелке
Дави Зелке