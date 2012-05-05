Матч завершен
Вердер
Бремен
Писарро 41
Писарро 82
2:3
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Дракслер 30
Хунтелаар 65
Хунтелаар 74
Бундеслига, 34 тур

Бундеслига,

34 тур

Германия
5 мая 2012, 16:30 МСК
5.05.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
0
Визе
Тим Визе
90
0
Папастатопулос
Сократис Папастатопулос
90
0
Предль
Себастьян Предль
90
0
Шмитц
Лукас Шмитц
90
0
Фритц
Клеменс Фритц
90
0
Боровски
Тим Боровски
46
0
Трибулл
Том Трибулл
73
0
Писарро
Клаудио Писарро
82'
41'
82'
41'
90
0
Хант
Аарон Хант
90
0
Юнузович
Златко Юнузович
36
0
Розенберг
Маркус Розенберг
90
Запасные
0
Милиц
Себастьян Милиц
0
Налдо
Налдо
0
Бениш
Себастьян Бениш
0
Хартерц
Флориан Хартерц
0
Тринкс
Флориан Тринкс
0
Стеванович
Александар Стеванович
0
Арнаутович
Марко Арнаутович
Шальке-04
мин
0
Уннершталь
Ларс Уннершталь
90
0
Матип
Жоэль Матип
90
0
Эскудеро
Серхио Эскудеро
90
0
Хегер
Марко Хегер
90
0
Учида
Ацуто Учида
90
0
Джонс
Джермейн Джонс
90
0
Хурадо
Хосе Мануэль Хурадо
70
0
Мориц
Кристоф Мориц
62
0
Дракслер
Юлиан Дракслер
30'
30'
90
0
Фарфан
Джефферсон Фарфан
75
0
Хунтелаар
Клаас-Ян Хунтелаар
74'
65'
74', 65'
90
Запасные
0
Химмельманн
Робин Химмельманн
0
Фукс
Кристиан Фукс
0
Хогланд
Тим Хогланд
0
Холтби
Льюис Холтби
0
Рауль
Рауль
0
Марика
Чиприан Марика
0
Пукки
Теему Пукки