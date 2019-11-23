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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Вердер
Бремен
Осако 80
1:2
Матч завершен
Шальке-04
Гельзенкирхен
Арит 43
Раман 53
Бундеслига, 12 тур
Бундеслига,
12 тур
Германия
23 нояб. 2019, 17:30 МСК
23.11.2019, 17:30 МСК
суббота
Составы
Вердер
мин
17
Шахин
Нури Шахин
90
15
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
44
Баргфреде
Филипп Баргфреде
90
23
Гебре Селасси
Теодор Гебре Селасси
90
30
Классен
Дэви Классен
90
13
Велькович
Милош Велькович
90
8
Осако
Юя Осако
80'
80'
90
1
Павленка
Иржи Павленка
90
35
Эггештайн
Максимилиан Эггештайн
90
5
Аугустинссон
Людвиг Аугустинссон
90
7
Рашица
Милот Рашица
90
Запасные
27
Капино
Стефанос Капино
4
Ланг
Михаэль Ланг
32
Фридль
Марко Фридль
36
Гросс
Кристиан Гросс
10
Биттенкурт
Леонардо Биттенкурт
39
Голлер
Бенжамин Голлер
14
Писарро
Клаудио Писарро
24
Эггештайн
Йоханнес Эггештайн
19
Сарджент
Джош Сарджент
Шальке-04
мин
18
Калиджиури
Даниэл Калиджиури
90
24
Очипка
Бастиан Очипка
90
5
Настасич
Матия Настасич
90
7
Ут
Марк Ут
90
6
Омар
Омар
90
35
Нюбель
Александр Нюбель
90
20
Кенни
Джонджо Кенни
90
9
Раман
Бенито Раман
53'
53'
90
8
Сердар
Суат Сердар
90
25
Арит
Амин Арит
43'
43'
90
4
Кабак
Озан Кабак
90
Запасные
3
Миранда
Хуан Миранда
2
МакКенни
Уэстон МакКенни
19
Бургшталлер
Гуидо Бургшталлер
21
Резе
Фабиан Резе
22
Скрыбски
Стивен Скрыбски
15
Кутуджу
Ахмед Кутуджу