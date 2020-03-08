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Матч-центр
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Гарет Бэйл
№11
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июля 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
испания. кубок
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
англия. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020
8 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
1.03.2020
1 марта 2020
вс
23:00
Реал
2 : 0
Барселона
1.03.2020
1 марта 2020
вс
23:00
был в запасе
Реал
2
Барселона
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Реал
2 : 2
Сельта
72'
72'
72'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 84'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 84'
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020
9 февр. 2020
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019
22 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
Барселона
0 : 0
Реал
70'
70'
70'
18.12.2019
18 дек. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019
15 дек. 2019
вс
23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
Реал
4 : 2
Гранада
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
17:00
минуты: 1' - 83'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 1' - 83'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
Вильярреал
2 : 2
Реал
45', 86'
90'
45', 86'
45', 86'
90'
45', 86'
90'
1.09.2019
1 сент. 2019
вс
22:00
45', 86'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Реал
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019
24 авг. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
18:00
минуты: 1' - 75'
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 75'