Гарет Бэйл
№11
Полузащитник
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Команда
Реал
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
16 июля 1989 (30) лет
Рост
186
Вес
81
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
Бетис
2 : 1
Реал
8.03.2020 8 марта 2020 вс 23:00
был в запасе
Бетис
2
Реал
1
был в запасе
1.03.2020 1 марта 2020 вс 23:00
Реал
2 : 0
Барселона
1.03.2020 1 марта 2020 вс 23:00
был в запасе
Реал
2
Барселона
0
был в запасе
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
Реал
2 : 2
Сельта
72'
72'
72'
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 23:00
минуты: 1' - 84'
Реал
2
Сельта
2
минуты: 1' - 84'
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 18:00
Осасуна
1 : 4
Реал
9.02.2020 9 февр. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Осасуна
1
Реал
4
минуты: 1' - 90'
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Хетафе
0
Реал
3
минуты: 1' - 90'
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
Реал
0 : 0
Атлетик
22.12.2019 22 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Реал
0
Атлетик
0
был в запасе
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:00
Барселона
0 : 0
Реал
70'
70'
70'
18.12.2019 18 дек. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Барселона
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
Валенсия
1 : 1
Реал
15.12.2019 15 дек. 2019 вс 23:00
был в запасе
Валенсия
1
Реал
1
был в запасе
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
Алавес
1 : 2
Реал
30.11.2019 30 нояб. 2019 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Алавес
1
Реал
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
Реал
3 : 1
Реал Сосьедад
23.11.2019 23 нояб. 2019 сб 23:00
был в запасе
Реал
3
Реал Сосьедад
1
был в запасе
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
Реал
4 : 2
Гранада
5.10.2019 5 окт. 2019 сб 17:00
минуты: 1' - 83'
Реал
4
Гранада
2
минуты: 1' - 83'
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
Атлетико
0 : 0
Реал
28.09.2019 28 сент. 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Атлетико
0
Реал
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
Севилья
0 : 1
Реал
22.09.2019 22 сент. 2019 вс 22:00
минуты: 1' - 90'
Севилья
0
Реал
1
минуты: 1' - 90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 22:00
Вильярреал
2 : 2
Реал
45', 86'
90'
45', 86'
45', 86'
90'
45', 86'
90'
1.09.2019 1 сент. 2019 вс 22:00
45', 86'
минуты: 1' - 90'
Вильярреал
2
Реал
2
минуты: 1' - 90'
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
Реал
1 : 1
Вальядолид
24.08.2019 24 авг. 2019 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Реал
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90'
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
Сельта
1 : 3
Реал
17.08.2019 17 авг. 2019 сб 18:00
минуты: 1' - 75'
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 75'