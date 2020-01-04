Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Сорья 34
0:3
Матч завершен
Реал
Мадрид
Варан 53
Модрич 90
Примера, 19 тур

Примера,

19 тур

Испания
4 янв. 2020, 18:00 МСК
4.01.2020, 18:00 МСК
суббота
Составы
Хетафе
мин
6
Кабрера
Леандро Кабрера
90
12
Ньом
Аллан Ньом
81
22
Суарес
Дамиан Суарес
90
2
Джене
Даконам Джене
90
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
90
21
Файр
Файкал Файр
60
20
Максимович
Неманья Максимович
90
18
Арамбарри
Мауро Арамбарри
90
9
Анхель
Анхель
90
7
Мата
Хайме Мата
80
Запасные
1
Чичисола
Леандро Чичисола
16
Этчейта
Хавьер Этчейта
3
Антунеш
Антунеш
8
Портильо
Франциско Портильо
24
Тимор
Давид Тимор
19
Молина
Хорхе Молина
11
Ндиайе
Амат Ндиайе
Реал
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
-
Сорья
Давид Сорья
34'
34'
90
5
Варан
Рафаэль Варан
53'
53'
90
23
Менди
Ферлан Менди
90
3
Милитао
Эдер Милитао
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
8
Кроос
Тони Кроос
71
10
Модрич
Лука Модрич
90'
90'
90
22
Иско
Иско
71
14
Каземиро
Каземиро
90
11
Бэйл
Гарет Бэйл
90
9
Бензема
Карим Бензема
81
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
6
Начо
Начо
19
Одриосола
Альваро Одриосола
15
Вальверде
Федерико Вальверде
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор
27
Родриго
Родриго