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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Рамос 53
Роналду 62
Роналду 65
Роналду 72
4:0
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Примера, 21 тур
Примера,
21 тур
Испания
27 янв. 2013, 14:00 МСК
27.01.2013, 14:00 МСК
воскресенье
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Хосе Луис Гонсалес Гонсалес
Главный Судья
Составы
Реал
мин
0
Адан
Антонио Адан
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
46
0
Рамос
Серхио Рамос
53'
53'
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
62'
65'
72'
62', 65'
72'
73
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Модрич
Лука Модрич
90
0
Озил
Месут Озил
69
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
90
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
Запасные
0
Лопес
Диего Лопес
0
Марсело
Марсело
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Алонсо
Хаби Алонсо
0
Хедира
Сами Хедира
0
Бензема
Карим Бензема
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Лопо
Альберто Лопо
90
0
Алексис
Алексис
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Гавилан
Хайме Гавилан
90
0
Борха
Борха
90
0
Торрес
Хавьер Торрес
69
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Сарабия
Пабло Сарабия
66
0
Колунга
Адриан Колунга
76
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Рафа
Рафа
0
Мичел
Мичел
0
Бенито
Диего Бенито
0
Васкес
Альваро Васкес
0
Алькасер
Пако Алькасер
0
Уго
Уго