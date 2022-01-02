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Хетафе VS Реал
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Хетафе - Реал: 02 января 2022 смотреть онлайн
Хетафе
Хетафе
-:-
Хетафе - Реал: 02 января 2022 смотреть онлайн
Реал
Мадрид
Примера, 19 тур
Примера,
19 тур
Испания
2 янв. 2022, -:- МСК
2.01.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
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Предварительный состав
Подробнее
Хетафе
мин
1
Янес
Рубен Янес
2
Джене
Даконам Джене
6
Чема
Чема
12
Ньом
Аллан Ньом
22
Суарес
Дамиан Суарес
29
Иглесиас
Хуан Иглесиас
15
Кукурелья
Марк Кукурелья
20
Максимович
Неманья Максимович
11
Аленья
Карлес Аленья
5
Кубо
Такефуса Кубо
10
Унал
Энес Унал
Запасные
13
Сорья
Давид Сорья
-
4
Этчейта
Хавьер Этчейта
-
3
Кабако
Эрик Кабако
-
17
Оливера
Матиас Оливера
-
21
Шакла
Суфьян Шакла
-
8
Портильо
Франциско Портильо
-
35
Абдулай
Сабит Абдулай
-
23
Эрнандес
Кучо Эрнандес
-
7
Мата
Хайме Мата
-
32
Миранда
Хосете Миранда
-
39
Ньянг
Мамор Ньянг
-
Главный тренер
Пепе Бордалас
Реал
мин
35
Гутьеррес
Мигель Гутьеррес
1
Куртуа
Тибо Куртуа
5
Варан
Рафаэль Варан
3
Милитао
Эдер Милитао
19
Одриосола
Альваро Одриосола
20
Жуниор
Винисиус Жуниор
14
Каземиро
Каземиро
10
Модрич
Лука Модрич
15
Вальверде
Федерико Вальверде
11
Асенсио
Марко Асенсио
9
Бензема
Карим Бензема
Запасные
13
Лунин
Андрей Лунин
-
26
Альтубе
Диего Альтубе
-
4
Рамос
Серхио Рамос
-
12
Марсело
Марсело
-
6
Начо
Начо
-
22
Иско
Иско
-
31
Бланко
Антонио Бланко
-
24
Диас
Мариано Диас
-
25
Родриго
Родриго
-
Главный тренер
Зинедин Зидан
Прошлые матчи
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Хетафе
0 : 0
Реал
18.04.2021
18 апр. 2021
вс
22:00
Хетафе
0
Реал
0
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2
Хетафе
0
02.07.2020
02 июля 2020
чт
23:00
Реал
1 : 0
Хетафе
02.07.2020
02 июля 2020
чт
23:00
Реал
1
Хетафе
0
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0 : 3
Реал
04.01.2020
04 янв. 2020
сб
18:00
Хетафе
0
Реал
3
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0 : 0
Реал
25.04.2019
25 апр. 2019
чт
22:30
Хетафе
0
Реал
0
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2 : 0
Хетафе
19.08.2018
19 авг. 2018
вс
23:15
Реал
2
Хетафе
0
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
Реал
3 : 1
Хетафе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
Реал
3
Хетафе
1
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:15
Хетафе
1 : 2
Реал
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
17:15
Хетафе
1
Реал
2
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Хетафе
1 : 5
Реал
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
17:00
Хетафе
1
Реал
5
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Реал
4 : 1
Хетафе
05.12.2015
05 дек. 2015
сб
18:00
Реал
4
Хетафе
1
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7 : 3
Хетафе
23.05.2015
23 мая 2015
сб
21:30
Реал
7
Хетафе
3
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0 : 3
Реал
18.01.2015
18 янв. 2015
вс
14:00
Хетафе
0
Реал
3
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Хетафе
0 : 3
Реал
16.02.2014
16 февр. 2014
вс
19:00
Хетафе
0
Реал
3
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
20:00
Реал
4 : 1
Хетафе
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
20:00
Реал
4
Хетафе
1
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
14:00
Реал
4 : 0
Хетафе
27.01.2013
27 янв. 2013
вс
14:00
Реал
4
Хетафе
0
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Хетафе
2 : 1
Реал
26.08.2012
26 авг. 2012
вс
22:00
Хетафе
2
Реал
1
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
22:00
Хетафе
0 : 1
Реал
04.02.2012
04 февр. 2012
сб
22:00
Хетафе
0
Реал
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:00
Реал
4 : 2
Хетафе
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
21:00
Реал
4
Хетафе
2
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
Реал
4 : 0
Хетафе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:55
Реал
4
Хетафе
0
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
Хетафе
2 : 3
Реал
03.01.2011
03 янв. 2011
пн
23:55
Хетафе
2
Реал
3
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Новости
Алаба играет вообще везде. Семь позиций – которые он постоянно меняет
#Давид Алаба
26 июня, 17:30
🤕 Этот сезон Рамоса – фаталити по травмам: пропустил уже 150 дней! Так плохо не было никогда
#Серхио Рамос
17 июня, 01:10
Почему Рамос ушел из «Реала». Они полгода спорили с клубом по зарплате, но так и не договорились
#Серхио Рамос
17 июня, 00:31
🤍 Рамос и «Реал». 15 лет любви – в большой фотогалерее
#Серхио Рамос
16 июня, 23:56
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
16 июня, 23:15
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Зидан больше никогда ничего не выиграет. Только одно место в мире это исправит
#Зинедин Зидан
28 мая, 17:05
Это будет уникальное лето. Европа давно не видела столько тренерских топ-переходов
#Антонио Конте
28 мая, 00:58
#
Новости матча
Рамос просил у «Реала» контракт на два года. Клуб предложил на год с понижением зарплаты
17 июня, 15:55
😭 «Пришло время попрощаться с «Реалом». Рамос заплакал на прощальной пресс-конференции
17 июня, 14:16
🏆 Рамос выиграл 22 титула с «Реалом». Это второй показатель в истории клуба
16 июня, 23:07
«Реал» объявил об уходе Серхио Рамоса. Он играл там с 2005 года
16 июня, 22:39
УЕФА приостановил дело против «Реала», «Барселоны»» и «Ювентуса», открытое из-за Суперлиги
09 июня, 20:19
Карло Анчелотти стал главным тренером «Реала»
01 июня, 20:05
Суд Евросоюза принял иск Суперлиги против УЕФА и ФИФА. Его подали из-за дисциплинарных дел против клубов-участников
31 мая, 13:49
Зидан написал открытое письмо об уходе из «Реала». Он объяснил отставку недостаточной поддержкой руководства
31 мая, 11:56