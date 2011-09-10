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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 14
Роналду 60
Бензема 69
Игуаин 88
4:2
Матч завершен
Хетафе
Хетафе
Мику 39
Мику 73
Примера, 3 тур
Примера,
3 тур
Испания
10 сент. 2011, 21:00 МСК
10.09.2011, 21:00 МСК
суббота
Составы
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Марсело
Марсело
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Рамос
Серхио Рамос
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
60'
60'
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Озил
Месут Озил
87
0
Ди Мария
Анхель Ди Мария
72
0
Бензема
Карим Бензема
14'
69'
14', 69'
90
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Кака
Кака
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
88'
0
Кальехон
Хосе Кальехон
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Сарабия
Пабло Сарабия
71
0
Каскеро
Франциско Каскеро
71
0
Ласен
Мехди Ласен
90
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Риос
Педро Риос
80
0
Мику
Мику
39'
73'
39', 73'
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
0
Баррада
Абделазиз Баррада
0
Перес
Рубен Перес
0
Гуиса
Даниэль Гуиса
0
Колунга
Адриан Колунга