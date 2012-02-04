Матч завершен
Хетафе
Хетафе
0:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Рамос 18
Примера, 22 тур

Примера,

22 тур

Испания
4 февр. 2012, 22:00 МСК
4.02.2012, 22:00 МСК
суббота
Айса Гамес
Айса Гамес
Главный Судья
Составы
Хетафе
мин
0
Мойя
Мигель Анхель Мойя
90
0
Масилела
Тсепо Масилела
90
0
Торрес
Мигель Торрес
90
0
Диас
Ката Диас
90
0
Валера
Хуан Валера
90
0
Кастро
Диего Кастро
90
0
Каскеро
Франциско Каскеро
65
0
Родригес
Хуан Родригес
90
0
Баррада
Абделазиз Баррада
70
0
Риос
Педро Риос
58
0
Мику
Мику
90
Запасные
0
Кодина
Жорди Кодина
0
Мане
Мане
0
Гавилан
Хайме Гавилан
0
Ласен
Мехди Ласен
0
Перес
Рубен Перес
0
Сарабия
Пабло Сарабия
0
Арисменди
Хавьер Арисменди
Реал
мин
0
Касильяс
Икер Касильяс
90
0
Коэнтрау
Фабиу Коэнтрау
90
0
Рамос
Серхио Рамос
18'
18'
90
0
Пепе
Пепе
90
0
Арбелоа
Альваро Арбелоа
90
0
Роналду
Криштиану Роналду
90
0
Алонсо
Хаби Алонсо
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Кака
Кака
63
0
Озил
Месут Озил
88
0
Бензема
Карим Бензема
73
Запасные
0
Адан
Антонио Адан
0
Альбиоль
Рауль Альбиоль
0
Варан
Рафаэль Варан
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гранеро
Эстебан Гранеро
0
Игуаин
Гонсало Игуаин
0
Кальехон
Хосе Кальехон