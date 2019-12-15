Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Ирландия
США
Кения
Косово
Белоруссия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Марсель
Барселона
Эйбар
Локомотив
Ливерпуль
Ювентус
Уфа
Зенит
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Солер 78
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 90
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
15 дек. 2019, 23:00 МСК
15.12.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
1
Хауме
Хауме
90
8
Солер
Карлос Солер
78'
78'
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
2
Корреа
Тьерри Корреа
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
34
Эскердо
Висенте Эскердо
23
Собрино
Рубен Собрино
15
Вальехо
Ману Вальехо
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
90'
90'
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
6
Начо
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
19
Одриосола
Альваро Одриосола
3
Милитао
Эдер Милитао
11
Бэйл
Гарет Бэйл
14
Каземиро
Каземиро
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор