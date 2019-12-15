Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Солер 78
1:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 90
Примера, 17 тур

Примера,

17 тур

Испания
15 дек. 2019, 23:00 МСК
15.12.2019, 23:00 МСК
воскресенье
Составы
Валенсия
мин
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
10
Парехо
Даниэль Парехо
90
17
Коклен
Франсис Коклен
90
19
Родриго
Родриго
90
18
Васс
Даниэль Васс
90
3
Коста
Хауме Коста
90
14
Гайя Пенья
Хосе Луис Гайя Пенья
90
5
Паулиста
Габриэль Паулиста
90
1
Хауме
Хауме
90
8
Солер
Карлос Солер
78'
78'
90
20
Торрес
Ферран Торрес
90
Запасные
28
Риверо
Кристиан Риверо
12
Дьякаби
Муктар Дьякаби
2
Корреа
Тьерри Корреа
6
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
34
Эскердо
Висенте Эскердо
23
Собрино
Рубен Собрино
15
Вальехо
Ману Вальехо
Реал
мин
4
Рамос
Серхио Рамос
90
8
Кроос
Тони Кроос
90
9
Бензема
Карим Бензема
90'
90'
90
10
Модрич
Лука Модрич
90
22
Иско
Иско
90
5
Варан
Рафаэль Варан
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
6
Начо
Начо
90
2
Карвахаль
Даниэль Карвахаль
90
15
Вальверде
Федерико Вальверде
90
27
Родриго
Родриго
90
Запасные
1
Ареоля
Альфонсе Ареоля
19
Одриосола
Альваро Одриосола
3
Милитао
Эдер Милитао
11
Бэйл
Гарет Бэйл
14
Каземиро
Каземиро
18
Йович
Лука Йович
25
Жуниор
Винисиус Жуниор