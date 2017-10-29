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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:3
Матч завершен
Локомотив
Москва
Фарфан 58
Фарфан 69
Миранчук 77
РПЛ, 15 тур
РПЛ,
15 тур
Россия
29 окт. 2017, 16:30 МСК
29.10.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
30
Маммана
Эмануэль Маммана
90
23
Мевля
Миха Мевля
70
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
84
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
10
Ригони
Эмилиано Ригони
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
70
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
19
Смольников
Игорь Смольников
49
Терентьев
Денис Терентьев
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
17
Шатов
Олег Шатов
55
Капленко
Кирилл Капленко
7
Полоз
Дмитрий Полоз
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
84
Лысов
Михаил Лысов
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
17
Михалик
Тарас Михалик
86
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
77'
77'
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
58'
69'
58', 69'
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
31
Рыбус
Мацей Рыбус
36
Баринов
Дмитрий Баринов
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер