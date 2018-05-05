Матч завершен
Локомотив
Москва
Эдер 87
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
5 мая 2018, 16:30 МСК
5.05.2018, 16:30 МСК
суббота
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
46
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
60
Миранчук
Антон Миранчук
79
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
27
Денисов
Игорь Денисов
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
8
Фарфан
Джефферсон Фарфан
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Михалик
Тарас Михалик
29
Денисов
Виталий Денисов
28
Ротенберг
Борис Ротенберг
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
84
Лысов
Михаил Лысов
3
Касаев
Алан Касаев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
90
Ари
Ари
13
Корян
Аршак Корян
24
Эдер
Эдер
87'
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
69
4
Кришито
Доменико Кришито
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
19
Смольников
Игорь Смольников
81
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
90
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
70
Гойло
Никита Гойло
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
80
Скроботов
Илья Скроботов
27
Оздоев
Магомед Оздоев
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
7
Полоз
Дмитрий Полоз