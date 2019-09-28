Матч завершен
Локомотив
Москва
Крыховяк 48
1:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
28 сент. 2019, 19:00 МСК
28.09.2019, 19:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
31
Рыбус
Мацей Рыбус
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
4
Серкейра
Мурило Серкейра
90
5
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
48'
48'
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
90
9
Смолов
Федор Смолов
90
Запасные
30
Медведев
Никита Медведев
77
Коченков
Антон Коченков
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
3
Идову
Брайан Идову
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
69
Куликов
Даниил Куликов
22
Джорджевич
Лука Джорджевич
24
Эдер
Эдер
67
Тугарев
Роман Тугарев
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
18
Жирков
Юрий Жирков
70
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
82
22
Дзюба
Артем Дзюба
90
7
Азмун
Сердар Азмун
60
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
19
Смольников
Игорь Смольников
2
Маммана
Эмануэль Маммана
4
Осорио
Йордан Осорио
17
Шатов
Олег Шатов
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
14
Кузяев
Далер Кузяев
8
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Матиас Краневиттер