Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
30 июля 2016, 17:30 МСК
30.07.2016, 17:30 МСК
суббота
Александр Егоров
Александр Егоров
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
24
Гарай
Эсекьель Гарай
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
17
Шатов
Олег Шатов
90
21
Хави Гарсия
Хави Гарсия
90
8
Маурисио
Маурисио
79
8
Юсупов
Артур Юсупов
59
9
Кокорин
Александр Кокорин
90
72
Кержаков
Александр Кержаков
63
Запасные
95
Васютин
Александр Васютин
41
Кержаков
Михаил Кержаков
18
Жирков
Юрий Жирков
2
Анюков
Александр Анюков
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
26
Йованович
Вукашин Йованович
5
Рязанцев
Александр Рязанцев
28
Витсель
Аксель Витсель
94
Евсеев
Алексей Евсеев
77
Джорджевич
Лука Джорджевич
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
29
Денисов
Виталий Денисов
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
86
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
49
Шишкин
Роман Шишкин
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
85
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
90
88
Ндинга
Дельвин Ндинга
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Самедов
Александр Самедов
90
25
Шкулетич
Петар Шкулетич
66
Запасные
81
Абаев
Илья Абаев
17
Михалик
Тарас Михалик
55
Янбаев
Ренат Янбаев
15
Логашов
Арсений Логашов
84
Лысов
Михаил Лысов
42
Лапшов
Иван Лапшов
3
Касаев
Алан Касаев
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
57
Галаджан
Артем Галаджан
45
Хенти
Эзекиэль Хенти