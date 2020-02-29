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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
0:0
Матч завершен
Локомотив
Москва
РПЛ, 20 тур
РПЛ,
20 тур
Россия
29 февр. 2020, 19:00 МСК
29.02.2020, 19:00 МСК
суббота
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
3
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
39
Караваев
Вячеслав Караваев
90
21
Ерохин
Александр Ерохин
77
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
90
8
Малком
Малком
90
19
Сутормин
Алексей Сутормин
88
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
69
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
78
Васютин
Александр Васютин
18
Жирков
Юрий Жирков
19
Смольников
Игорь Смольников
87
Прохин
Данила Прохин
4
Осорио
Йордан Осорио
14
Кузяев
Далер Кузяев
38
Мусаев
Леон Мусаев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
7
Азмун
Сердар Азмун
92
Шамкин
Даниил Шамкин
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Хеведес
Бенедикт Хеведес
90
14
Чорлука
Ведран Чорлука
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
23
Мариу
Жоау Мариу
90
6
Баринов
Дмитрий Баринов
90
7
Крыховяк
Гжегож Крыховяк
90
34
Магкеев
Станислав Магкеев
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
19
Эдер
Эдер
76
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
30
Медведев
Никита Медведев
17
Живоглядов
Дмитрий Живоглядов
3
Идову
Брайан Идову
4
Серкейра
Мурило Серкейра
89
Коломейцев
Александр Коломейцев
94
Рыбчинский
Дмитрий Рыбчинский
76
Мухин
Максим Мухин
96
Жемалетдинов
Рифат Жемалетдинов
67
Тугарев
Роман Тугарев
93
Сулейманов
Тимур Сулейманов