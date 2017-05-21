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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Локомотив
Москва
0:2
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Кокорин 33
Данни 83
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Локомотив
мин
1
Гилерме
Гилерме
90
5
Пейчинович
Неманья Пейчинович
90
17
Михалик
Тарас Михалик
90
33
Кверквелия
Соломон Кверквелия
90
20
Игнатьев
Владислав Игнатьев
90
7
Майкон
Майкон
74
27
Денисов
Игорь Денисов
90
23
Тарасов
Дмитрий Тарасов
56
4
Фернандеш
Мануэль Фернандеш
90
59
Миранчук
Алексей Миранчук
90
90
Ари
Ари
90
Запасные
77
Коченков
Антон Коченков
41
Лобанцев
Мирослав Лобанцев
17
Ротенберг
Борис Ротенберг
3
Маргасов
Тимофей Маргасов
84
Лысов
Михаил Лысов
42
Лапшов
Иван Лапшов
10
Лоськов
Дмитрий Лоськов
3
Касаев
Алан Касаев
60
Ндинга
Дельвин Ндинга
18
Коломейцев
Александр Коломейцев
36
Баринов
Дмитрий Баринов
57
Галаджан
Артем Галаджан
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
13
Нету
Луиш Нету
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
35
Данни
Данни
83'
83'
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
8
Маурисио
Маурисио
88
7
Жулиано
Жулиано
90
9
Кокорин
Александр Кокорин
33'
33'
88
22
Дзюба
Артем Дзюба
87
Запасные
51
Рудаков
Максим Рудаков
71
Бабурин
Егор Бабурин
2
Анюков
Александр Анюков
60
Иванович
Бранислав Иванович
6
Ломбертс
Николас Ломбертс
3
Новосельцев
Иван Новосельцев
24
Молло
Йоан Молло
29
Мак
Роберт Мак
23
Эрнани
Эрнани
11
Кержаков
Александр Кержаков
77
Джорджевич
Лука Джорджевич