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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 5
Дриусси 66
Шатов 88
3:1
Матч завершен
Арсенал
Тула
Берхамов 57
РПЛ, 9 тур
РПЛ,
9 тур
Россия
13 сент. 2019, 20:00 МСК
13.09.2019, 20:00 МСК
пятница
Павел Кукуян
Павел Кукуян
Главный Судья
Составы
Зенит
мин
99
Лунев
Андрей Лунев
90
6
Дуглас Сантос
Дуглас Сантос
90
6
Иванович
Бранислав Иванович
90
44
Ракицкий
Ярослав Ракицкий
90
19
Смольников
Игорь Смольников
90
18
Жирков
Юрий Жирков
90
16
Барриос
Вильмар Барриос
90
14
Кузяев
Далер Кузяев
70
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
66'
66'
90
22
Дзюба
Артем Дзюба
5'
5'
90
7
Азмун
Сердар Азмун
75
Запасные
41
Кержаков
Михаил Кержаков
39
Караваев
Вячеслав Караваев
2
Маммана
Эмануэль Маммана
4
Осорио
Йордан Осорио
17
Шатов
Олег Шатов
88'
21
Ерохин
Александр Ерохин
20
Мак
Роберт Мак
19
Сутормин
Алексей Сутормин
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
15
8
Григалава
Гиа Григалава
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
4
Бауэр
Роберт Бауэр
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
90
71
Денисов
Александр Денисов
90
7
Берхамов
Кантемир Берхамов
57'
57'
63
70
Костадинов
Георгий Костадинов
90
48
Луценко
Евгений Луценко
90
10
Кангва
Эванс Кангва
90
Запасные
50
Шамов
Егор Шамов
1
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
14
Хагуш
Анри Хагуш
26
Коне
Бакари Коне
29
Володько
Максим Володько
5
Довбня
Александр Довбня
8
Пантелеев
Владислав Пантелеев
17
Аджоев
Гурам Аджоев
25
Кангва
Кингс Кангва
9
Тудоре
Александру Тудоре
29
Банда
Ламек Банда