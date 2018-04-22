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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Олимпиада
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Матч завершен
Арсенал
Тула
Горбатенко 3
Ткачев 45
Дзюба 88
3:3
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Паредес 36
Кузяев 82
Кузяев 84
РПЛ, 27 тур
РПЛ,
27 тур
Россия
22 апр. 2018, 14:00 МСК
22.04.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Владимир Москалев
Владимир Москалев
Главный Судья
Составы
Арсенал
мин
36
Левашов
Михаил Левашов
90
21
Альварес
Виктор Альварес
90
6
Беляев
Максим Беляев
90
13
Сунзу
Стоппила Сунзу
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
57
10
Кангва
Эванс Кангва
90
20
Чаушич
Горан Чаушич
90
23
Горбатенко
Игорь Горбатенко
3'
3'
90
98
Александров
Михаил Александров
90
11
Ткачев
Сергей Ткачев
45'
45'
83
24
Дзюба
Артем Дзюба
88'
88'
90
Запасные
31
Березин
Алексей Березин
1
Обухов
Игорь Обухов
71
Денисов
Александр Денисов
14
Хагуш
Анри Хагуш
77
Берхамов
Кантемир Берхамов
79
Буранов
Данила Буранов
44
Аджоев
Гурам Аджоев
58
Ивакин
Ярослав Ивакин
63
Шевченко
Игорь Шевченко
19
Расич
Федерико Расич
Зенит
мин
1
Лодыгин
Юрий Лодыгин
90
4
Кришито
Доменико Кришито
90
23
Мевля
Миха Мевля
90
80
Скроботов
Илья Скроботов
23
60
Иванович
Бранислав Иванович
90
7
Полоз
Дмитрий Полоз
66
8
Краневиттер
Матиас Краневиттер
59
89
Ерохин
Александр Ерохин
90
5
Паредес
Леандро Паредес
36'
36'
90
11
Дриусси
Себастьян Дриусси
90
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
Запасные
71
Бабурин
Егор Бабурин
70
Гойло
Никита Гойло
18
Жирков
Юрий Жирков
19
Смольников
Игорь Смольников
15
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
54
Каккоев
Никита Каккоев
27
Оздоев
Магомед Оздоев
14
Кузяев
Далер Кузяев
82', 84'
49
Плетнев
Дмитрий Плетнев
10
Ригони
Эмилиано Ригони
82
Тарасов
Иван Тарасов